Глава Харьковской ОВА Синегубов рассказал, что область держит оборону, в частности, благодаря мужественной борьбе Нацгвардии Украины. В субботу, 26 марта, нацгвардейцы отмечают профессиональный праздник.

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Синегубов отметил, что передает отдельное приветствие Восточному территориальному управлению Нацгвардии, а также Национальной академии Нацгвардии. Он подчеркнул: они молодцы, которые держат передовые позиции и защищают родную землю.

На сегодняшний день: ВСУ не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои,

– заметил Синегубов.

Также бои продолжаются на Изюмском направлении. ВСУ продолжают защищать Харьковщину и не отступают ни на метр.

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