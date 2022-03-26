Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що область тримає оборону, зокрема, завдяки мужній боротьбі Нацгвардії України. У суботу, 26 березня, нацгвардійці відзначають професійне свято.

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Синєгубов зауважив, що передає окреме вітання Східному територіальному управлінню Нацгвардії, а також Національній академії Нацгвардії. Він наголосив: вони – молодці, тримають передові позиції та захищають рідну землю.

На сьогодні ЗСУ не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої,

– зауважив Олег Синєгубов.

Також тривають бої на Ізюмському напрямку. ЗСУ продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр.

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