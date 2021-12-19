Ведь на СМИ тратили деньги. Это отметила в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Площадка с честной игрой"

По ее словам, у канала были не очень высокие просмотры, поэтому для него нужны были изменения.

У нас был выбор: или его ("Раду" – 24 канал) закрыть, или сделать так, чтобы его смотрели, и это было бы эффективно,

– подчеркнула Кравчук.

Она отметила, что не нужно иметь целый канал для того, чтобы транслировать в ютубе пленарные заседания. В то же время нужно, чтобы это действительно была эффективная информационная площадка.

"Мы говорим о том, что у нас олигархи владеют каналами. Должен быть какой-нибудь канал с фейр-плеем (в футболе – "честная игра"), – сказала народный депутат.



Полный выпуск "Что это было?" с Евгенией Кравчук: смотрите видео

Кравчук: Это приличное информационное вещание

Фракция "Слуга народа", как отметила Кравчук, – это монобольшинство. Присутствие в комитетах разных партий определено квотным принципом.

"Поэтому на парламентском канале мы ожидаем, что количество присутствия (эфирного времени, комментариев, гостевых студий) для разных политических партий, несмотря на их названия, тоже будет пропорциональным", – отметила она.

Кстати! Кравчук ранее сообщила, что телеканал должен быть круглосуточным и с новыми разъяснительными форматами.

По ее мнению, не говорить о какой-то теме – неправильно. Лучше дать возможность объяснить ситуацию, но в то же время без присутствия элементов манипуляций.

"За 2 дня я вижу, что это достаточно приличное информационное вещание. Посмотрим, какие форматы предложит новая редакция, пока нет пленарных заседаний.

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Обновление телеканала "Рада": главное

Парламентский телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном формате. Студию оборудовали в кулуарах Верховной Рады, также появилась передвижная площадка в Кабинете Министров.

В 2022 году на телеканал "Рада" было выделено 320 тысяч гривен. Это в несколько раз больше, чем в 2021 году.

С 15 декабря канал заработал в тестовом режиме, однако уже через месяц планируют полноценное вещание.

Пятый украинский президент Петр Порошенко устроил скандал посреди эфира "Рады". Он заявил, что это изменение формата – ничто иное, как коррупционная сделка за счет налогоплательщиков.

Обновлять телеканал будет Алексей Семенов. Он известен тем, что запускал каналы Виктора Медведчука и "Прямий".

Ведущий вещателя Сергей Иванов заявил, что не будет работать с "Радой", если от работы отстранят Владимира Петрова.

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