Адже на ЗМІ витрачали гроші. Це зауважила в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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"Майданчик з чесною грою"

За її словами, канал мав не дуже високі перегляди, тому для нього потрібні були зміни.

У нас був вибір: або його ("Раду" – 24 канал) закрити, або зробити так, щоб його дивилися і це було б ефективно,

– наголосила Кравчук.

Вона зауважила, що не треба мати цілий канал для того, щоб транслювати в ютубі пленарні засідання. Водночас потрібно, щоб це дійсно був ефективний інформаційний майданчик.

"Ми говоримо про те, що в нас олігархи володіють каналами. Повинен бути якийсь канал з фейр-плеєм (у футболі – "чесна гра"), – сказала народна депутатка.

Повний випуск "Що це було?" з Євгенією Кравчук: дивіться відео

Кравчук: Це пристойне інформаційне мовлення

Фракція "Слуга народу", як зауважила Кравчук, є монобільшістю. Присутність у комітетах різних партій визначена квотним принципом.

"Тому на парламентському каналі ми очікуємо, що кількість присутності (ефірного часу, коментарів, гостьових студій) для різних політичних партій, попри їхні назви, теж буде пропорційним", – зауважила вона.

До речі! Кравчук раніше повідомила, що телеканал повинен бути цілодобовим і з новими роз'яснювальними форматами.

На її думку, не говорити про якусь тему – неправильно. Краще дати можливість пояснити ситуацію, але водночас без присутності елементів маніпуляцій.

"За 2 дні я бачу, що це доволі пристойне інформаційне мовлення. Подивимося, які формати запропонує нова редакція, поки немає пленарних засідань.

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Оновлення телеканалу "Рада": головне

Парламентський телеканал "Рада" вийшов в ефір в оновленому форматі. Студію обладнали в кулуарах Верховної Ради, також з'явився пересувний майданчик в Кабінеті Міністрів.

У 2022 році на телеканал "Рада" виділили 320 тисяч гривень. Це в кілька разів більше, ніж 2021 року.

Із 15 грудня канал запрацював у тестовому режимі, проте вже за місяць планують повноцінне мовлення.

П'ятий український президент Петро Порошенко влаштував скандал посеред ефіру "Ради". Він заявив, що ця зміна формату – ніщо інше, як корупційна оборудка коштом платників податків.

Оновлюватиме телеканал Олексій Семенов. Він відомий тим, що запускав канали Віктора Медведчука та "Прямий".

Ведучий мовника Сергій Іванов заявив, що не працюватиме із "Радою", якщо від роботи відсторонять Володимира Петрова.

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