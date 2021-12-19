Адже на ЗМІ витрачали гроші. Це зауважила в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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"Майданчик з чесною грою"
За її словами, канал мав не дуже високі перегляди, тому для нього потрібні були зміни.
У нас був вибір: або його ("Раду" – 24 канал) закрити, або зробити так, щоб його дивилися і це було б ефективно,
– наголосила Кравчук.
Вона зауважила, що не треба мати цілий канал для того, щоб транслювати в ютубі пленарні засідання. Водночас потрібно, щоб це дійсно був ефективний інформаційний майданчик.
"Ми говоримо про те, що в нас олігархи володіють каналами. Повинен бути якийсь канал з фейр-плеєм (у футболі – "чесна гра"), – сказала народна депутатка.
Повний випуск "Що це було?" з Євгенією Кравчук: дивіться відео
Кравчук: Це пристойне інформаційне мовлення
Фракція "Слуга народу", як зауважила Кравчук, є монобільшістю. Присутність у комітетах різних партій визначена квотним принципом.
"Тому на парламентському каналі ми очікуємо, що кількість присутності (ефірного часу, коментарів, гостьових студій) для різних політичних партій, попри їхні назви, теж буде пропорційним", – зауважила вона.
На її думку, не говорити про якусь тему – неправильно. Краще дати можливість пояснити ситуацію, але водночас без присутності елементів маніпуляцій.
"За 2 дні я бачу, що це доволі пристойне інформаційне мовлення. Подивимося, які формати запропонує нова редакція, поки немає пленарних засідань.
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Оновлення телеканалу "Рада": головне
- Парламентський телеканал "Рада" вийшов в ефір в оновленому форматі. Студію обладнали в кулуарах Верховної Ради, також з'явився пересувний майданчик в Кабінеті Міністрів.
- У 2022 році на телеканал "Рада" виділили 320 тисяч гривень. Це в кілька разів більше, ніж 2021 року.
- Із 15 грудня канал запрацював у тестовому режимі, проте вже за місяць планують повноцінне мовлення.
- П'ятий український президент Петро Порошенко влаштував скандал посеред ефіру "Ради". Він заявив, що ця зміна формату – ніщо інше, як корупційна оборудка коштом платників податків.
- Оновлюватиме телеканал Олексій Семенов. Він відомий тим, що запускав канали Віктора Медведчука та "Прямий".
- Ведучий мовника Сергій Іванов заявив, що не працюватиме із "Радою", якщо від роботи відсторонять Володимира Петрова.
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