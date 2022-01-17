Песков ответил США на "18 сценариев из-за вторжения в Украину"

Кремль ответил Вашингтону на 18 сценариев действий в случае вторжения России в Украину. Москва говорит, что тоже имеет свои "сценарии". Однако их количество значительно меньше.

Россия думает, как обеспечить свою безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам кремлевского чиновника, в таких вопросах нет задачи "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является".

Мы знаем от уважаемой Нуланд, что США имеют 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии изучаем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, ведь постановка вопроса предельно корректна у нас.

– рассказал Песков.

Он добавил, что надеется: американские собеседники сформулируют это в письменном виде.

О каких 18 сценариях говорится

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Штаты рассматривают 18 сценариев развития событий, если Россия нападет на Украину. Однако сущность этих сценариев еще не озвучили.

В администрации Байдена заявили, что США готовы ввести эти санкции в случае необходимости. Их масштаб может быть разный – будет зависеть от действий Москвы.

Несмотря на это, Нуланд отмечает, что шанс на дипломатию еще есть.

Угроза нападения России: что известно

Американская разведка в январе предупредила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину. К примеру, могут напасть под предлогом "попытки госпереворота".

О том, что Россия стягивает войска к границе, СМИ писали еще осенью. Впоследствии украинская разведка это подтвердила, а Москва в начале 2022 года начала военные учения.

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