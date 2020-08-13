В белорусском городке Гродно во время митинга рабочих завода "Химволокно" выступил начальник местной милиции Вадим Синявский. Отвечая на вопросы протестующих, он прокомментировал агрессию со стороны своих подопечных.

Заявление начальника Гродненской милиции относительно действий подчиненных

Во время мероприятия митингующие спросили: "Кто дал команду фас – бить безоружных людей?!" В то же время рабочие Химволокна подчеркнули, что почти у каждого родственники и знакомые пострадали от избиения на улицах Гродно после выборов. Об этом сообщает оппозиционный белорусский ресурс TUT.BY.

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На такие слова Синявский ответил, что ему стыдно за действия некоторых сотрудников.

Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы – такие же люди, как все другие, мы – такие же белорусы, как и вы по крови. Я вас не бью. Извините моих сотрудников, если они сделали вам больно,

– заявил начальник милиции Гродно.

Всего на митинг собралось почти 200 человек. Со стороны властей также присутствовал мэр Гродно Мечислав Гой.

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Протесты в Беларуси: коротко о главном

Масштабные протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. На них победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы с этим не соглашаются. Они говорят, что выборы были полностью сфальсифицированы. Эти слова подтверждают и независимые наблюдатели.

Следовательно, уже несколько дней подряд белорусы выходят на улицы с требованием провести новые выборы без участия в них Лукашенко.

Во время мирных акций протеста, происходящих по всем городам Беларуси, силовики жестоко избивают и задерживают людей. В то же время в столкновениях с ними используют свето-шумовые гранаты, дубинки, стреляют резиновыми, а иногда и боевыми патронами.

Сейчас в больницах находятся сотни пострадавших, официальные власти сообщают об одной жертве. Впрочем, СМИ предполагают, что жертв может быть больше, по меньшей мере, – 4.

Подробнее о ходе событий в Беларуси можете ознакомиться по этой ссылке.