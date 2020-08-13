У білоруському містечку Гродно під час мітингу робітників заводу "Хімволокно" виступив начальник місцевої міліції Вадим Синявський. Відповідаючи на питання протестувальників, він прокоментував агресію з боку своїх підопічних.

Заява начальника гродненської міліції щодо дій підлеглих

Під час заходу мітингувальники запитали: "Хто дав команду фас – бити беззбройних людей?!" Водночас робітника Хімволокна підкреслили, що майже у кожного родичі та знайомі постраждали від побиття на вулицях Гродно після виборів. Про це повідомляє опозиційний білоруський ресурс TUT.BY.

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На такі слова Синявський відпровів, що йому соромно за дії деяких співробітників.

Але у нас не було іншого вибору. Ми розберемося, я вам обіцяю. Ми – такі ж люди, як всі інші, ми – такі ж білоруси, як і ви за кров’ю. Я вас не б'ю. Вибачте моїх співробітників, якщо вони зробили вам боляче,

– заявив начальник міліції Гродно.

Загалом на мітинг зібралося майже 200 осіб. З боку влади також був присутнім мер Гродно Мечислав Гой.

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Протести у Білорусі: коротко про головне

Масштабні протести у Білорусі спалахнули ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. На них перемогу здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим не погоджуються. Вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифікованими. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.

Відтак, вже кілька днів поспіль білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові вибори без участі в них Лукашенка.

Під час мирних акцій протесту, що відбуваються по всіх містах Білорусі, силовики жорстоко б’ють та затримують людей. Водночас у сутичках з ними використовують світло-шумові гранати, кийки, стріляють гумовими, а подекуди й бойовими патронами.

Наразі у лікарнях перебувають сотні потерпілих, офіційна влада повідомляє про одну жертву. Втім, ЗМІ припускають, що жертв може бути більше, щонайменше, – 4.

Детальніше про перебіг подій у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.