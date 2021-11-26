Во время пресс-конференции Зеленский сказал, что режим прекращения огня имеет значение.

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С начала прекращения огня, посмотрите… не тысячи (погибших – 24 канал),

– подчеркнул президент.

Также Зеленский упомянул о Минских договоренностях, отметив, что это единственное, что работало. Он добавил, что нормандский формат не так актуален, как раньше. Тогда, по словам президента, все были заряжены на результат.

Зеленский отметил роль перемирия на Донбассе, смотрите видео:

Сколько военных погибли во время перемирия

Договоренность о "тишине" на Донбассе действует уже 16 месяцев. За это время погибли 66 украинских защитников, ранения получили 275 бойцов.

Заметим, что боевики постоянно нарушают перемирие, обстреливая позиции Объединенных сил. Например, с 27 июля 2020 года по 22 ноября 2021 года украинские военные зарегистрировали на Донбассе 2 848 нарушений. Более 700 раз оккупанты использовали запрещенное оружие.