Під час пресмарафону Зеленський сказав, що режим припинення вогню має значення.

До теми Зеленський пояснив, чим може загрожувати жорстка відповідь ЗСУ на провокації окупантів

З початку припинення вогню, подивіться...не тисячі (загиблих – 24 канал),

– наголосив президент.

Також Зеленський згадав про мінські домовленості, зазначивши, що це єдине, що працювало. Він додав, що нормандський формат не такий актуальний, як раніше. Тоді, за словами президента, всі були заряджені на результат.

Зеленський відзначив роль перемир'я на Донбасі, дивіться відео:

Скільки військових загинули під час перемир'я

Домовленість про "тишу" на Донбасі діє вже 16 місяців. За цей час загинули 66 українських захисників, поранень зазнали 275 бійців.