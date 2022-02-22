По словам Зеленского, своим решением о признании террористических анклавов Путин показал, кто именно по-настоящему хочет мира на земле, а кто – передела земель. Кроме того, президент подчеркнул, что Россия в одностороннем формате вышла из минских договоренностей, передает 24 канал.

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При этом президент напомнил, что в Москве долгое время говорили, что у Минска якобы нет никакой альтернативы.

Готовы к сотрудничеству в любых форматах

Глава государства подчеркнул, что для Украины безальтернативно завершение войны. При этом площадка или формат дипломатических переговоров играют второстепенную роль.

Главной задачей власти Зеленский назвал сохранение суверенитета Украины.

Мы готовы делать это в любом формате – как в двустороннем, так и при участии других лидеров. Первый формат, над которым мы сейчас работаем – саммит лидеров государств – постоянных членов Совбеза ООН, Турции, Украины и Германии,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, большинство представителей этих стран подтвердило свою готовность принять участие в подобных переговорах.

Мировое сообщество предоставляет ресурсы для устойчивости экономики

Кроме того, Зеленский поблагодарил западных партнеров за готовность введения санкций за нарушение Россией международных норм, а также за готовность помочь Украине финансово.

Партнеры нашего государства из США, Канады, Великобритании, Франции, Японии, Евросоюза и Всемирного банка уже направили Киеву решение о предоставлении финансовой поддержки. Средства, полученные Украиной, – "нужный ресурс, который может обеспечить устойчивость экономики".

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского к украинцам:

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