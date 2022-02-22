За словами Зеленського, своїм рішенням про визнання терористичних анклавів Путін показав, хто саме по-справжньому хоче миру на землі, а хто – переділу земель. Крім того, президент наголосив, що Росія в односторонньому форматі вийшла з мінських домовленостей, передає 24 канал.

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При цьому президент нагадав, що у Москві довгий час казали, що Мінськ буцімто не має жодної альтернативи.

Готові до співпраці в будь-яких форматах

Голова держави підкреслив, що для України є безальтернативним завершення війни. При цьому майданчик або формат дипломатичних переговорів при цьому відіграють другорядну роль.

Головним завданням для влади Зеленський назвав збереження суверенітету України.



Ми готові робити це у будь-якому форматі – як у двосторонньому, так і за участю інших лідерів. Перший формат, над яким ми зараз працюємо – саміт лідерів держав-постійних членів Радбезу ООН, Туреччини, України та Німеччини,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, більшість представників цих країн підтвердили свою готовність взяти участь у подібних переговорах.

Світова спільнота надає ресурси для стійкості економіки

Крім того, Зеленський подякував західним партнерам за готовність до введення санкцій за порушення Росією міжнародних норм, а також за готовність допомогти Україні фінансово.

Партнери нашої держави з США, Канади, Великобританії, Франції, Японії, Євросоюзу та Світового банку вже надіслали Києву рішення про надання фінансової підтримки. Кошти, які отримає Україна, є "потрібними ресурсами, які можуть забезпечити стійкість економіки".

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