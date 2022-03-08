У нас нет больше времени ждать, – Зеленский о гуманитарных коридорах для спасения людей

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое обращение, в котором упомянул о важности гуманитарных коридоров для спасения людей.

Глава государства отметил, что мы слышали много заверений и договоренностей о создании гуманитарных коридоров для спасения граждан.

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Но они все не сработали. И у меня нет больше времени ждать. У нас нет времени ждать. В Мариуполе нет времени ждать,

– сообщил Владимир Зеленский.

"Это оккупанты хотят, чтобы наши люди умирали. Не мы! Мы отправили колонны с гуманитарной помощью – там все необходимое. Мы отправили транспорт для спасения людей", – добавил Президент Украины.

Обращение Владимира Зеленского 8 марта: смотрите видео

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