У нас нет времени, люди умирают от гнойных ран, – медик из Мариуполя обратился к Эрдогану

Медик из Мариуполя, крымский татарин, обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Он просит помочь выведению людей из "Азовстали".

Парень говорит, что он даже не помнит, какой сегодня день войны. На его руках гибнут люди: от пуль, от голода, от недостатка лекарства, от ужасных условий.

Важно Штурм "Азовстали" продолжается: защитники под плотным огнем удерживают оборону завода

У нас нет времени, я не знаю, будет ли у меня завтра,

– подчеркнул медик.

Обращение к Эрдогану

Парень рассказал, что он мусульманин, крымский татарин, происходил из Гирея. До оккупации изучал медицину, а теперь оказывает медицинскую помощь раненым на "Азовстали". Говорит, что до войны никогда не видел смерти, работал в карете скорой помощи. Всегда помогал людям, чем мог.

Но здесь, в 2022 году, больно наблюдать, как люди умирают на руках из-за отсутствия антибиотиков от гнойных ран. Нас постоянно бомбят из воздуха, моря и земли,

– подчеркнул парень.

Надо срочно вывести всех людей из "Азовстали"

Он добавил, что гибнут женщины и дети – ни за что, поскольку мы ни на кого не нападали. Медик просит процедуры вывода всех людей с территории "Азовстали": и гражданских, и военных. Умоляет прекратить этот кошмар.

Молодой человек отметил, что Турция и Украина всегда были в тесных отношениях и поддерживали друг друга. Государство и само Эрдоган имеют большой вес в политике нашего региона.

"Мы не знаем, куда писать и к кому обращаться. Поэтому обращаюсь к вам лично. Я искренне верю, что Всевышний Аллах не оставит наши добрые дела и что вы нам поможете", – подытожил врач.

Что происходит на "Азовстале"

На "Азовсталь" идут тяжелые бои. Россияне прорвались на территорию и штурмуют завод. Силы противника превосходят разы. Однако украинские защитники не сдаются и продолжают держать оборону в сверхсложных условиях.

Кроме них в бункерах "Азовстали" находятся около 500 раненых бойцов и сотни гражданских.

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