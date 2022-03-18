Министерство является лишь техническим реализатором, рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
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Кабмин устанавливал размер оплаты и другие условия, а Минцифры просто технически реализует их видение.
У нас ни в коем случае нет задачи ограничить количество желающих,
– сказал Баник.
Относительно запланированных денег в бюджете он добавил – В Минэкономики рассчитали эту сумму и все выплаты в полной мере.
Баник о Starlink, новые услуги в действии и кибервойне Минцифры, смотрите интервью: