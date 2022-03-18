Міністерство є лише технічним реалізатором, розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

До теми Пишеться історія, – Мстислав Банік про кібервійну Мінцифри, нові послуги Дії і StarLink-інтернет

Кабмін встановлював розмір оплати та інші умови, а Мінцифри просто технічно реалізує їхнє бачення.

У нас в жодному разі немає задачі обмежити кількість охочих,

– сказав Банік.

Щодо запланованих грошей у бюджеті він додав – у Мінекономіки розрахували цю суму і всі виплати повною мірою.

Банік про Starlink, нові послуги в Дії та кібервійну Мінцифри, дивіться інтерв'ю: