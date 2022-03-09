У нас около 400 раненых и 60 погибших – мэр Чернигова Атрошенко

Владислав Атрошенко – мэр Чернигова – заявил, что в городе погибли уже около 60 человек. Кроме того, известно о 400 раненых.

По словам Атрошенко, были случаи, когда после попадания авиабомбы человек просто исчезал.

Заметьте Мы дома, наша земля нас подпитывает, – председатель ОВА поблагодарил защитников Чернигова

У нас около 400 раненых, уже около 60 погибших. Были такие случаи, когда человек был в эпицентре попадания авиабомбы, человек просто исчез. Ее нет, она испарилась, сгорела,

– подчеркнул Атрошенко.

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