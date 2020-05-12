Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

У нас появился "налог на воздух", — российский эксперт эмоционально высказался о COVID-19 в РФ

- Читати новину українською
Юрій Медовар
Юрій Медовар / antikor.com.ua

Российская Федерация оказалась на втором месте в мире по количеству больных COVID-19. Однако россияне уверены, что им втридорога продают марлевые маски и лишают прав и свобод.

Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Гуд найт Юкрейн" высказал российский независимый эксперт Юрий Медовар. И добавил, что все находятся на так называемой самоизоляции, на самом же деле всех вынужденно изолировали.

Интересно Ситуация хуже, чем говорят официальные цифры, – российский адвокат рассказал о COVID-19 в РФ

По его словам, кроме того, россиян лишили конституционного права свободно передвигаться и дышать чистым воздухом без масок, иначе – грозят штрафы.

В сказке о Чиполлино говорилось: "Как только ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать". Так вот сейчас у нас тоже появился "налог на воздух". С сегодняшнего дня мы не можем в Москве выйти без маски и перчаток, если нас поймают – будет штраф 4,5 тысячи рублей (примерно 1, 7 тысяч гривен – 24 канал),
— сказал Медовар.

Он также отметил, что маски и перчатки продают неоправданно дорого. Например, 50 обычных марлевых масок продают за 1, 5 тысячи рублей (примерно 550 гривен).

"Даже если граждане заходят в метро без масок и перчаток, то они должны там же их купить за 50 рублей (почти 20 гривен – 24 канал). "Наваривают" примерно 800%. Выходит, "кому-война, а кому-мать родная," – считает Медовар.

На вопрос ведущего относительно состояния здоровья главы государства Владимира Путина, российский эксперт ответил: "Путин однозначно здоров, он не болеет. А первые лица государства, которые заболели – это все пиар-кампания, чтобы народ посочувствовал и прекратил ругать власть".

Что известно о коронавирусе в России? В России за последние сутки подтвердили 10 899 новых случаев COVID-19. В целом, по состоянию на 12 мая коронавирусом в стране заразились 232 243 человека.

Смотрите видео 24 канала с российским экспертом:

 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости России Владимир Путин Коронавирус COVID-19
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Это только первое столкновение мэров и Банковой: какие шансы у "Слуги народа" на местных выборах
сегодня , 22:22 Это только первое столкновение мэров и Банковой: какие шансы у "Слуги народа" на местных выборах
Катерина Козачинська
Радушный прием коронавируса в России
сегодня , 22:00 Радушный прием коронавируса в России
Андрій Ілларіонов
Почему физическая активность так важна для здоровья опорно-двигательного аппарата
сегодня , 18:30 Почему физическая активность так важна для здоровья опорно-двигательного аппарата