У нас з'явився "податок на повітря", — російський експерт емоційно висловився про COVID-19 у РФ

Російська Федерація опинилася на другому місці у світі за кількістю хворих на COVID-19. Однак росіяни впевнені, що їм втридорога продають марлеві маски та позбавляють прав і свобод.

Таку думку в ефірі 24 каналу в програмі "Гуд найт Юкрейн" висловив російський незалежний експерт Юрій Медовар. І додав, що всі перебувають на так званій самоізоляції, насправді ж усіх вимушено ізолювали.

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За його словами, крім того, росіян позбавили конституційного права вільно пересуватися й дихати чистим повітрям без масок, інакше – загрожують штрафи.

У казці про Чиполіно йшлося: "Як тільки ввели податок на повітря, ви стали менше дихати". Так от зараз у нас теж з'явився "податок на повітря". Відсьогодні ми не можемо в Москві вийти без маски та рукавичок, якщо нас впіймають – буде штраф 4,5 тисячі рублів (приблизно 1, 7 тисяч гривень – 24 канал),

— сказав Медовар.

Він також наголосив, що маски та рукавички продають невиправдано дорого. Наприклад, 50 звичайних марлевих масок продають за 1, 5 тисячі рублів (приблизно 550 гривень).

"Навіть якщо громадяни заходять у метро без масок та рукавичок, то мусять там же їх купити за 50 рублів (майже 20 гривень – 24 канал). "Наварюють" приблизно 800%. Виходить, "кому – війна, а кому – мати рідна," – вважає Медовар.

На запитання ведучого щодо стану здоров'я глави держави Володимира Путіна, російський експерт відповів: "Путін однозначно здоровий, він не хворіє. А перші обличчя держави, які захворіли – це все піар-кампанія, щоби народ поспівчував та припинив сварити владу".

Що відомо про коронавірус у Росії? У Росії за останню добу підтвердили 10 899 нових випадків COVID-19. Загалом, станом на 12 травня коронавірусом у країні інфікувались 232 243 людей.

Дивіться відео 24 каналу із російським експертом: