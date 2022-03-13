У нас половины полка уже практически нет, – в сеть выложили очередной разговор оккупанта

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко продолжает публиковать цикл перехваченных разговоров российских оккупантов.

Враги деморализованы и чувствуют себя брошенными. В то время, когда Путин говорит, что все идет "по плану", российские солдаты ждут, когда это закончится.

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В частности, на этих записях оккупант рассказывает, что его полка уже почти нет. Также он спросил, что говорят по телевизору, и когда Путин хочет это все заканчивать.

Диалог российского оккупанта с девушкой:

– Ну, а вы там как? Твои пацаны хоть нормально?

– Ой, мы сборная солянка, все кто здесь.

– Вчера в 331-м полку погибшего объявили одного официально.

– Официально одного? Это х*рня. У нас уже полка практически нет! А что еще говорят? Когда он намерен эту х**ню заканчивать, Путин, бл**ь?

– Он говорит, все идет по плану, все идет по сроку. Больше ничего не говорит.

– Ясно.

Перехват разговора предоставили союзники украинской разведки.

Геращенко напомнил, что создал ютуб-канал, где регулярно публикует перехваченные разговоры захватчиков. Он попросил максимально распространять их среди россиян.

Перехваченный разговор оккупанта: смотрите видео