Утром это сообщение появилось в российских СМИ. Об этом в эфире 24 канала сказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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Дело в том, что возможности поставлять туда вражеские продукты сейчас нет. А также потому, что магазин постоянно блокировался и возле него проходили протесты. Владелец дома тоже сказал им убираться.

Так что у нас сегодня праздник. Мы рады, я удивляюсь, что они вообще долго продержались,

– обрадовался он.

Как японцы поддерживают Украину

В общей сложности, по словам посла, 88% японцев поддерживают Украину. И это заметно даже на улицах или ресторанах – везде стоят ящики, где собирают деньги на помощь, а также украинские флаги.

"Мы чувствуем беспрецедентную волну поддержки. Никто не верил, что это возможно в такой традиционной консервативной стране как Япония", – сказал Корсунский.

И подчеркнул, что "японцы воспринимают ситуацию в Украине сердцем". Они следят за всей информацией – она для них однозначна и не подвергается сомнению.

Как японцы поддерживают Украину: смотрите видео