Зранку це повідомлення з'явилося у російських ЗМІ. Про це в ефірі 24 каналу сказав посол України в Японії Сергій Корсунський.

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Річ у тім, що можливості постачати туди ворожі продукти зараз – немає. А також тому, що магазин постійно блокували і біля нього проходили протести. Власник будинку теж сказав їм забиратися геть.

Тож у нас сьогодні свято. Ми раді, я дивуюся, що вони взагалі довго протрималися,

– зрадів він.

Як японці підтримують Україну

Загалом, за словами посла, 88% японців підтримують Україну. І це помітно навіть на вулицях чи у ресторанах – усюди стоять скриньки, де збирають гроші на допомогу, а також українські прапори.

"Ми відчуваємо безпрецедентну хвилю підтримки. Ніхто не вірив, що це можливо у такі традиційній консервативній країні як Японія", – сказав Корсунський.

І наголосив, що "японці сприймають ситуацію в Україні серцем". Вони слідкують за усією інформацією – вона для них однозначна і не ставиться під сумнів.

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