У нас тоже есть потери, но ни одно имя Героя не забудем, – Резников
6 марта 2022 , 11:14Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Ситуация на украинских позициях – контролируемая. Хотя среди наших военных тоже есть потери.
Однако ни одно имя, ни один Герой не будет забытым, подчеркнул министр обороны Алексей Резников.
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Жизнь украинца – бесценна
Резников добавил, что мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца – бесценна.
Поэтому, кроме имен Героев, мы не забудем также имена убийц. Они все будут наказаны.
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