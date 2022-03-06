У нас тоже есть потери, но ни одно имя Героя не забудем, – Резников

Ситуация на украинских позициях – контролируемая. Хотя среди наших военных тоже есть потери.

Однако ни одно имя, ни один Герой не будет забытым, подчеркнул министр обороны Алексей Резников.

Важно С начала войны ВСУ обезвредили более 11 тысяч оккупантов

Жизнь украинца – бесценна

Резников добавил, что мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца – бесценна.

Поэтому, кроме имен Героев, мы не забудем также имена убийц. Они все будут наказаны.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!