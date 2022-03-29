Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта. Он отметил, что россияне намеренно уничтожают все.

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"У нас уже не один город, не 2, а целый "черный" список городов, разрушенных дотла российской бомбардировкой. Еще в десятках городов и городков, сел частично сожжены жилые районы, разрушена инфраструктура. Взорваны предприятия, на которых работали люди. Живые обычные люди ", – рассказал президент.

Уничтожить основу

По словам Зеленского, университетов, школ, детских садов разрушили 773. Кроме этого мишенью стали десятки больниц, церкви и даже мемориалы жертвам Холокоста.

Цель российских войск в этой войне – полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось. Только руины, только беженцы,

– заявил президент.

Он добавил, что уже свыше 10 миллионов украинцев покинули родные места из-за боевых действий, а почти 4 миллиона уехали за пределы государства.

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