Про це сказав президент України Володимир Зеленський 29 березня. Він зазначив, що росіяни навмисне знищують все.

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"У нас вже не одне місто, не 2, а цілий чорний перелік міст, які зруйновані вщент російським бомбардуванням. Ще у десятках міст й містечок, сіл частково спалені житлові райони, зруйнована інфраструктура. Підірвані підприємства, на яких працювали люди. Живі звичайні люди", – розповів президент.

Знищити основу

За словами Зеленського, університетів, шкіл, дитячих садочків зруйнували 773. Крім цього, мішенню стали десятки лікарень, церкви й навіть меморіали жертвам Голокосту.

Мета російських військ у цій війні – повністю знищити будь-яку основу для нормального життя українського народу. Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилось. Тільки руїни, тільки біженці,

– заявив президент.

Він додав, що вже більше ніж 10 мільйонів українців покинули рідні місця через бойові дії, а майже 4 мільйони виїхали за межі держави.

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