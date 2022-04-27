У нас выигрышная позиция на переговорах по 2 причинам, – политолог

Очевидно, что Россия мира не желает, об этом свидетельствует ситуация на фронте. К примеру, Харьков – это сейчас фронтовой город, где обстрелы не стихают круглосуточно. Несмотря на то, что россияне заявили, что они "готовы к деэскалации".

Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Тарас Семенюк. Он также добавил, что позиция наших партнеров неизменна – они хотят победы Украины на поле боя.

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По мнению политолога, у нас выигрышная позиция на переговорах по двум причинам:

Украина действительно хочет мира;

поддержка наших партнеров.

Что касается вооруженной поддержки, то встреча министров обороны на "Рамштайне" яркое тому свидетельство. И Путин это понимает, взять хотя бы его заявления сегодня, он говорил что-то о "молниеносном ответе",

– убежден Тарас Семенюк.

Украину это не пугает, мы ведь увидели эти "ответы" и хорошо понимаем, что это за "вторая армия мира", говорит эксперт. У нас выигрышные позиции во всем, но если враг не хочет мира, то он получит "по зубам", уверяет Семенюк.

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