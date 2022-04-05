У НАТО есть доказательства, что зверства в Буче произошли, когда Россия контролировала город

У НАТО есть доказательства того, что зверства в Буче и других городах в Украине произошли тогда, когда Россия контролировала эти территории. Именно государство-агрессор за них отвечает.

О том, что у НАТО есть соответствующие доказательства преступлений России, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет 24 канал. Соответствующее заявление он сделал 5 апреля, в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

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У НАТО есть доказательства, что Россия совершила зверства в Буче

Альянс имеет доказательства того, что зверства в Буче и других городах в Украине произошли в период, когда Россия контролировала эти территории,

– заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за них.

Он добавил, что у организации есть информация из многих различных источников, в том числе и открытых, медиа, коммерческих спутников. Все они свидетельствуют об одном и том же – были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине, когда там были военные России.

Столтенберг выразил опасение, что появится еще больше примеров убийств мирных жителей, зверств, являющихся военными преступлениями.

Также генсек Альянса отметил, что это война Владимира Путина, и он несет за нее полную ответственность, ведь развязать ее было выбором главы Кремля.

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