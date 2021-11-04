Об этом заявил политолог Игорь Петренко. Он убежден, что Ирина Верещук достаточно профессиональный человек.

К теме Ирину Верещук назначили вице-премьером – министром по реинтеграции оккупированных территорий

Верещук назначили министром

Как отметил политолог, у Верещук есть ряд преимуществ в должности главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

У нее есть преимущество – она вышла из депутатского корпуса. Для МинВОТ сейчас важна разработка и принятие соответствующей нормативно-правовой базы. Игорь Петренко Политолог

По его словам, у Верещук есть уважение депутатов. Это позволит министру легче найти понимание и необходимые голоса во время голосования. Кроме того, Петренко уверен, что Верещук знает, как работать с международными партнерами и "донорами". Эти навыки могут пригодиться ей.

По мнению политолога, Верещук была заинтересована в новой должности, отмечая, что стремится работать в Кабмине. "Этот рост для нее. Думаю, она покажет результат", – добавил он.

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