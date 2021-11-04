Про це заявив політолог Ігор Петренко. Він переконаний, що Ірина Верещук доволі професійна людина.

До теми Ірину Верещук призначили віцепрем'єркою – міністеркою з реінтеграції окупованих територій

Верещук призначили міністеркою

Як зауважив політолог, Верещук має низку переваг на посаді очільниці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У неї є перевага – вона вийшла з депутатського корпусу. Для МінТОТу зараз важлива розробка і ухвалення відповідної нормативно-правової бази. Ігор Петренко Політолог

За його словами, у Верещук є повага від депутатів. Це дозволить міністерці легше знаходити порозуміння й необхідні голоси під час голосування. Крім того, Петренко переконаний, що Верещук знає, як працювати з міжнародними партнерами та "донорами". Ці навички можуть стати їй у пригоді.

На думку політолога, Верещук була зацікавлена у новій посаді, адже зазначала, що прагне працювати у Кабміні. "Це зростання для неї. Думаю, вона покаже результат", – додав він.

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