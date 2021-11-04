Про це заявив політолог Ігор Петренко. Він переконаний, що Ірина Верещук доволі професійна людина.
До теми Ірину Верещук призначили віцепрем'єркою – міністеркою з реінтеграції окупованих територій
Верещук призначили міністеркою
Як зауважив політолог, Верещук має низку переваг на посаді очільниці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У неї є перевага – вона вийшла з депутатського корпусу. Для МінТОТу зараз важлива розробка і ухвалення відповідної нормативно-правової бази.
За його словами, у Верещук є повага від депутатів. Це дозволить міністерці легше знаходити порозуміння й необхідні голоси під час голосування. Крім того, Петренко переконаний, що Верещук знає, як працювати з міжнародними партнерами та "донорами". Ці навички можуть стати їй у пригоді.
На думку політолога, Верещук була зацікавлена у новій посаді, адже зазначала, що прагне працювати у Кабміні. "Це зростання для неї. Думаю, вона покаже результат", – додав він.
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Ірина Верещук стала міністеркою: головне
- 4 листопада нардепи підтримали кандидатуру Ірини Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України..
- Вона замінила Олексія Резнікова, якого Верховна Рада призначила міністром оборони.
- Ще у липні 2021 року вона підтвердила, що готова стати міністеркою.