Саме підвищення обороноздатності країни необхідне для повернення Криму та окупованих територій Донбасу, повідомив Резніков.
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Треба підвищувати обороноздатність та стійкість, – Резніков
Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донецької та Луганської областей? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни,
– сказав Резніков у своєму виступі.
Зрозуміти поведінку держави-агресорки міністру дозволила участь у перемовинах щодо ситуації на Донбасі протягом 2 років. За словами Резнікова, Росія – це такий противник, який може зупинитись лише тоді, коли йому дають відсіч.
Треба виправити дисбаланс в армії, – новий міністр
Серед першочергових завдань Резніков також назвав дисбаланс всередині ЗСУ. Адже дуже мало військових рекомендують знайомим служити в армії.
Ці дисбаланси треба зняти. Встановити причини, розібрати на складові і зняти. Інакше нам буде дуже важко встояти перед Російською Федерацією, яка не зупиняє свій гібридний наступ,
– сказав Резніков.
Зазначимо, що Олексій Резніков змінив на посаді глави Міноборони Андрія Тарана. За його призначення 4 листопада проголосували 273 нардепи. До цього часу Резніков був віцепрем'єром-міністром з реінтеграції окупованих територій.
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