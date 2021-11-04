Новий глава Міністерства оборони зазначив, що всі пертурбації у ЗСУ будуть узгоджуватися з Валерієм Залужним. Про це посадовець повідомив під час спілкування з журналістами у Раді.

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Кадрові зміни в Міноборони, думаю, мають місце і будуть. Я зараз не буду називати прізвища, тому що хочу поспілкуватися з кожною людиною на відповідальній посаді,

– сказав Олексій Резніков.

Він уточнив, що це все буде зроблено оперативно протягом декількох діб.

Резніков обіцяв змінити Міноборони

Олексій Резніков, вступаючи на посаду міністра оборони, пообіцяв зміцнити армію і повністю ввести електронні закупівлі, щоб викоренити корупцію.

Посадовець окреслив основні напрямки своєї роботи. Зокрема, забезпечення синергії в діяльності Міноборони, Генштабу та профільного комітету.

Війна з Росією триває вже восьмий рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною й адаптивною,

– наголосив він.

Окрім цього, додав, що "українська паперова армія має залишитися у минулому". Олексій Резніков також заявив про проведення повного аудиту відомства.

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Резніков став міністром оборони