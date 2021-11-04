З посади віцепрем'єр-міністра – міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Резнікова відправили у відставку 3 листопада. Політик зауважив, що пробув на посаді 610 днів.

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Водночас Резніков заявив: наразі він не прощається, а каже "до нових зустрічей".

Вже завтра, у разі підтримки і волі на те парламенту, "великий відпочинок" може завершитися. Тож, виходить так, що "Добі свободєн. Но ето нє точно",

– наголосив Резніков.

За словами політика, "цього разу вийде хіба що повечеряти з коханою".

Резніков заявив, що не обговорюватиме будь-які "але" та "якби". Водночас він дякує усім за підтримку, критику та настанови.

"Й надалі чекатиму від вас не меншого. Єдине, що хочу сказати – все буде Україна", – підсумував Резніков.

Резніков може стати міністром оборони

Віцепрем'єром та також міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резнікова призначили навесні 2020 року.

Окрім того, політик обіймав посаду першого заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі.

Президент Володимир Зеленський порекомендував кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони.

Відповідне подання Рада отримала 3 листопада.

Тоді ж стало відомо, що Резніков йде з посади у ТКГ.

Допис Резнікова:

610

Рівно стільки днів я перебував на посаді, з якої сьогодні один із найкваліфікованіших колегіальних органів України (і не тільки) згодився мене відпустити. Проте, доволі ймовірно, що я не скажу вам "прощавайте", dear friends, а скажу – "до нових зустрічей". Вже завтра, у разі підтримки і волі на те парламенту, "великий відпочинок» може завершитися. Тож, виходить так, що "Добі свободєн. Но ето нє точно")))

Раніше, коли я призупиняв публічну службу, я йшов вчитися, мандрувати, закохатися. З останнім вийшло якнайкраще, адже тепер я маю велику підтримку у особі моєї прекрасної дружини Юлі.

Цього разу вийде хіба що повечеряти з коханою, бо навіть відіспатися впродовж перерви не вийде.

Я не буду говорити про будь-які "але" і "якби". Я просто дякую всім вам за підтримку, за критику, за настанови. Й надалі чекатиму від вас не меншого. Єдине, що хочу сказати – Все буде Україна! Інакше бути не може.