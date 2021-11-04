С должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий Резникова отправили в отставку 3 ноября. Политик отметил, что пробыл в должности 610 дней.

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В то же время Резников заявил: сейчас он не прощается, а говорит "до новых встреч".

Уже завтра, в случае поддержки и воли парламента, "большой отдых" может завершиться. Итак, получается так, что "Доби свободен. Но это не точно",

– подчеркнул Резников.

По словам политика, "на этот раз получится разве что поужинать с любимой".

Резников заявил, что не будет обсуждать какие-либо "но" и "если бы". В то же время он благодарит всех за поддержку, критику и наставления.

"И буду дальше ждать от вас не меньшего. Единственное, что хочу сказать – все будет Украина", – подытожил Резников.

Резников может стать министром обороны

Вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резникова назначили весной 2020 года.

Кроме того, политик занимал должность первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Президент Владимир Зеленский порекомендовал кандидатуру Резникова на должность министра обороны.

Соответствующее представление Рада получила 3 ​​ноября.

Тогда же стало известно, что Резников уходит с поста в ТКГ.

Пост Резникова:

610

Ровно столько дней я занимал должность, с которой сегодня один из самых квалифицированных коллегиальных органов Украины (и не только) согласился меня отпустить. Однако, вероятно, я не скажу вам "прощайте", dear friends, а скажу – "до новых встреч". Уже завтра, в случае поддержки и воли на то парламента, "большой отдых" может завершиться. Так что получается так, что "Доби свободен. Но это не точно")))

Раньше, когда я приостанавливал публичную службу, шел учиться, путешествовать, влюбляться. С последним получилось как нельзя лучше, ведь теперь у меня большая поддержка в лице моей прекрасной жены Юли.

На этот раз получится разве что поужинать с любимой, потому что даже отоспаться на протяжении перерыва не получится.

Я не буду говорить о каких-либо "но" и "если бы". Я просто благодарю всех вас за поддержку, за критику, за наставления. И дальше буду ждать от вас не меньшего. Единственное, что хочу сказать – Все будет Украина! Иначе быть не может.