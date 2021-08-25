Больше всего любят тех, кто на деньгах

Второй президент в интервью сказал, что нация больше всего ценит тех своих героев, которые нарисованы на деньгах. Однако он добавил, что это лишь шутка.

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Кучма подчеркнул, что нет критериев для определения самого выдающегося.

Разве генерал Петр Григоренко, или Левко Лукьяненко и Вячеслав Черновол, отдавшие годы своей жизни за нашу свободу и независимость, менее выдающиеся, чем Леонид Кравчук, который "продавливал" успешное голосование за независимость политическими средствами,

– сказал президент.

Имени лучшего никто не знает

Он отметил, что украинец, который отдал свою жизнь за Родину, не является менее выдающимся, чем известный писатель или ученый.

"Я вполне могу предположить, что мы не знаем имени самого выдающегося украинца – точнее, у него миллионы имен", – сказал Кучма.

Обратите внимание! В интервью Кучма также сказал, что за время своей каденции не сделал ничего такого, за что бы ему было стыдно. В учебнике по истории Украины через 100 лет политик хочет, чтобы о нем написали правду.