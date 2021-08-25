Найбільше люблять тих, що на грошах

Другий президент у інтерв'ю сказав, що нація найбільше цінує тих своїх героїв, які намальовані на грошах. Однак він додав, що це лише жарт.

Цікаво Чи можна вважати Путіна вбивцею: Кучма порадив не питати про це у Зеленського

Кучма наголосив, що немає критеріїв для визначення найвидатнішого.

Хіба генерал Петро Григоренко, або Левко Лук'яненко і В'ячеслав Чорновіл, які віддали роки свого життя за нашу свободу і незалежність, менш видатні, ніж Леонід Кравчук, який "протискав" успішне голосування за незалежність політичними засобами,

– сказав президент.

Імені найкращого ніхто не знає

Він наголосив, що українець, який віддав своє життя за Батьківщину, не є менше видатний, ніж відомий письменник або науковець.

"Я цілком можу припустити, що ми не знаємо імені найвидатнішого українця – точніше, в нього мільйони імен", – сказав Кучма.

Зверніть увагу! В інтерв'ю Кучма також сказав, що за час своєї каденції не зробив нічого такого, за що б йому було соромно. В підручнику з історії України через 100 років політик хоче, щоб про нього написали правду.