Об этом 24 канала рассказал политолог Петр Олещук. Он согласен с утверждением, что "разговоры Шольца и Макрона с лидером Кремля прокладывают путь новому насилию от Путина".

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Путина нужно игнорировать

По мнению политолога, для того чтобы в России начали задумываться над реальным положением дел , нужно, чтобы все лидеры стран и представители ведомств, вроде ООН, начали игнорировать Путина, делать вид, что его не существует.

Ибо этими разговорами они поддерживают это маниакальное правление диктатора. Путин начинает считать, что он действительно так важен, потому что ему звонят и хотят поговорить. Он думает: "Надо еще немного нажать, и тогда я точно победю",

– объясняет Олещук.

Эксперт считает, что если никто с главой Кремля не захочет общаться в течение недели или месяца, то все будут игнорировать попытки установить контакт, тогда у Путина может начаться паника.

"Потому что это будет реальным индикатором, что что-то он делает не то. А так, если он ежедневно или недели общается с лидером какой-либо страны, то это поддерживает его убеждение, что он все делает правильно, но нужно немного нажать", – сказал он. .

По словам Олещука, такие разговоры с точки зрения остановки российской агрессии ничего хорошего не приносят.

Но такие разговоры еще продолжатся. Всегда найдется некий политик, считающий, что он сможет это использовать в пользу своего государства. И это, по моему мнению, серьезная проблема,

– заверил он.

Разговоры Макрона и Шольца с Путиным только поддерживают диктатора, – Олещук



Разговоры Путина с Макроном и Шольцом: коротко

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