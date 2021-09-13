Экономический потенциал Беларуси не является столь мощным. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский в эфире одного из украинских телеканалов.

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Беларусь может рассматривать Украину как противника

Поэтому, по словам Вениславского, страна не может "одним махом" выделить 1 миллиард долларов на закупку оружия.

Нардеп отметил, что это четкий сигнал для Украины. В частности, Беларусь уже рассматривает Украину как потенциального противника. Раньше этого не было. Однако, по его мнению, говорить о том, что этот факт требует немедленной реакции, не стоит.

Что этому предшествовало

Лукашенко заявил, что Беларусь хочет купить российского вооружения на 1 миллиард долларов.

К слову, Россия и Беларусь 10 сентября начали активную фазу масштабных военных учений "Запад-2021". В них принимают участие около 200 тысяч военных.

Президент государства-агрессора Владимир Путин говорит якобы учения – "мирные".

Обратите внимание! 10 сентября Лукашенко встретился с Путиным. Они окончательно договорились о создании Союзного государства. Предварительно договорились о поддержке анонсированных 28 программ по развитию экономической интеграции стран.