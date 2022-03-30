Зеленский отметил, что у них есть только техника и приказы наступать, убивать и издеваться. В то же время у нас – народ, еще и на высоте.

Кстати Обстрел Лисичанска, многодневный пожар на Ровненской нефтебазе: основное за 35 день войны

А у нас – еще и реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну,

– отметил глава государства.

На фото, опубликованных Зеленским, видно, как украинский народ мужественно противостоит нашествию русских захватчиков.

Борьба украинцев во время войны / Фото из телеграма Владимира Зеленского:

Интересно – Потери врага по состоянию на 30 марта: