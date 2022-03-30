Зеленський наголосив, що у них є лише техніка та накази наступати, вбивати й знущатися. Натомість у нас – народ, ще й на висоті.

До речі Обстріл Лисичанська, кількаденна пожежа на Рівненській нафтобазі: основне за 35 день війни

А в нас – ще й реальне бажання мільйонів українців перемогти. Захиститись. Очистити свою країну,

– відзначив глава держави.

На фото, опублікованих Зеленським, видно, як український народ мужньо протистоїть навалі російських загарбників.

Боротьба українців під час війни / Фото з телеграму Володимира Зеленського:

Цікаво – Втрати ворога станом на 30 березня: