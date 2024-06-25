Часы, которые нашли у Тищенко во время обыска, стоят более 2 миллионов гривен

25 июня утром к Николаю Тищенко наведались правоохранители. Нардепу вручили подозрение, а в его доме провели обыск, во время которого были обнаружены дорогостоящие часы.

В интернет – магазинах Украины такие часы стоят от 40 до 55 тысяч долларов.

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Элитные часы Тищенко

На сайте Государственного бюро расследований опубликовали фото, снятые во время обыска дома народного избранника. На одном из них "засветились" часы фирмы Audemars Piguet, известного производителя швейцарских часов.

Вероятно, Тищенко владеет моделью Royal Oak Offshore. В одном из магазинов такие часы можно купить за 53 тысячи долларов, а это более 2 миллионов гривен.

Нардеп носит украшения на миллионы / Фото соцсети / ГБР

25 июня нардепу Николаю Тищенко объявили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.

По данным следствия, 20 июня в Днепре группа людей по указанию Тищенко задержала экс-военного ВСУ. Пострадавшего удерживали в течение определенного времени. Также ему наносили телесные повреждения.

Ранее об инциденте уже писали в СМИ после того, как в сети оказалось видео нападения на добровольца, в котором узнали бывшего члена спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова. На видео "засветился" и сам нардеп., Отмечалось, что между Павловым и Тищенко возникла словесная перепалка, после чего "охрана" нардепа схватила военного и надела на него наручники.

Сам Тищенко не отрицал инцидент. Он убеждал, что якобы прибыл в Днепр, чтобы подтвердить информацию о ботоферме, а Павлов пытался помешать следственным действиям.

Известно, что на кадрах, обнародованных в сети, узнали также полицейского из Киева Богдана Писаренко. Блогер Сергей Стерненко написал, что тот участвовал в конфликте на стороне Тишенко.

Сейчас 24 Каналу в полиции заявили, что Писаренко уволили. В отношении него будут проводить служебное расследование.