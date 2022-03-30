В немецком офисе "Газпрома" провели обыски, – Bloomerg

Представители Европейского Союза провели обыски в офисах немецких подразделений ПАО "Газпром". Они расследуют причастность "Газпрома" к повышению цен на газ до рекордных показателей.

Чиновники посетили офисы компаний, включая Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, обслуживающие около 20% немецкого рынка.

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Журналисты издания пишут, что это "сообщили люди, которые попросили не называть их имена, поскольку информация является конфиденциальной".

По словам источников, этот рейд проводится в то время, когда Европа активизирует свое расследование относительно того, причастен ли "Газпром" к скачку цен на газ и ухудшению энергетического кризиса в регионе.

Еврокомиссия, Gazprom Germania и Wingas отказались от комментариев.

Что известно об энергетическом кризисе в Европе:

Европа борется с энергетическим кризисом с прошлого года – "Газпром" ограничил дополнительные поставки в то время, когда запасы были на самом низком уровне более чем за десятилетия.

Глава Международного энергетического агентства обвинил Россию в энергетическом кризисе, который привел к закрытию европейских заводов.

Европейская комиссия внимательно следит за действиями Газпрома на газовых рынках. В настоящее время исполнительный орган блока устанавливает факты в ходе расследования возможного антиконкурентного поведения. Следует отметить, что расследование началось еще до полномасштабного наступления России на Украину.

Глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер еще в январе заявила, что "Газпром" демонстрирует "редкое поведение" и что она "с нетерпением ждет" ответа государственной фирмы на ряд вопросов ЕС.

Законодатели и политики ЕС призвали ее начать расследование того, не злоупотребляет ли "Газпром" своими полномочиями, потенциально ограничивая поставки, чтобы оказывать давление на политиков для одобрения спорного проекта "Северный поток – 2".

Между тем, Россия неоднократно заявляла, что ее нельзя обвинять в росте цен на газ в Европе. Путин традиционно повесил вину на Евросоюз.

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