В Нью-Йорке подожгли 15-метровую елку вблизи Fox News: жуткие кадры

В Манхэттене, что в американском Нью-Йорке, горела елка возле офиса телеканала Fox News. Пламя полностью охватило дерево за считанные минуты. Правоохранители считают, что это был поджог.

Пожар вспыхнул 8 декабря после полуночи. Полицейские уже задержали 49-летнего Крейга Таманаху, подозреваемого в умышленном поджоге рождественского дерева.

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Пострадавших нет

Очевидцы распространяли жуткие кадры пожара в соцсетях. Кроме того, о нем в прямом эфире сообщила Шеннон Брим, ведущая Fox News. Впоследствии она уточнила, что пожарным удалось потушить пламя. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал. Отметим, что елку недавно привезли в здание телеканала. Торжественная церемония зажигания огней прошла в воскресенье, 5 декабря.



Что осталось от елки возле Fox New / Фото AP

Что известно о задержанном

Охранники Fox News заявили, что видели, как Таманаха поднимался на конструкцию незадолго до того, как она загорелась. Мужчину взяли под стражу, ему предъявили обвинение по семи пунктам. Правоохранители предварительно установили, что подозреваемый – бездомный. Весной 2021 года его уже задерживали из-за наркотиков. Полиция проверяет, употреблял ли он что-то накануне и нет ли вдруг психических заболеваний.

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Отметим, что исполнительный директор Fox News Media Сюзанна Скотт уже отреагировала на инцидент и осудила вандализм. Она подчеркнула, что на месте сгоревшего дерева установят новое. Его планируется украсить еще до вечера 9 декабря.