Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, украинские защитники продолжают работать на всех направлениях.
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Чего сейчас больше всего боятся оккупанты
Как рассказала Гуменюк, сейчас для российских захватчиков наиболее пугающим есть непонимание дальнейшей украинской стратегии.
Сейчас горячая тема – это выяснить с помощью сбора разведданных, откуда им ожидать угрозы. Мы сообщаем, что следует ожидать угрозы отовсюду, где они не на своей, а на нашей земле. Поэтому пусть ушиваются, а мы работаем по всем направлениям,
– подчеркнула Гуменюк.
У захватчиков много страхов
- Ранее сообщалось, что российские захватчики боятся деоккупации Кременной. Так, оккупанты начали усиливать тысячи свежемобилизованных и зеков своими кадровыми войсками, поскольку понимают, что "проседают" и пытаются удержать Кременную, вокруг которой все заминировано.
- Оккупанты продолжают создавать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта. Также это происходит в районах России, где, вероятно, никогда не будет боевых действий.
- Кроме этого, оккупанты строят линию обороны в Крыму. И, может быть, этот приказ отдал российский диктатор Владимир Путин.
- Аналитики ISW говорят, что продолжение российских укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что российские силы не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.