Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, українські захисники продовжують працювати на усіх напрямках.

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Чого зараз найбільше бояться окупанти

Як розповіла Гуменюк, для російських загарбників наразі найбільше лякливим є нерозуміння подальшої української стратегії.

Зараз найгарячіша тема – це з’ясувати за допомогою збору розвідданих, звідки їм чекати загрози. Ми сповіщаємо, що слід чекати загрози звідусіль, де вони не на своїй, а на нашій землі. Тому хай вшиваються, а ми працюємо на всіх напрямах,

– наголосила Гуменюк.

У загарбників багато страхів