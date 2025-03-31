Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, подчеркнув, что россияне ведут себя на поле боя неадекватно. Также, по данным российских телеграмм-каналов, оккупанты находятся на фронте под воздействием синтетических наркотиков, которые им якобы выдают как успокоительное – для борьбы со стрессом.

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Находятся в прострации

Нарожный отметил, что препарат, под которым оккупанты шли в атаку, известен еще со времен Второй мировой войны. Это – первитин, один из подвидов амфетаминов. Однако если определенные препараты используются в российской армии, то не во время боевых действий, а после – чтобы расслабиться.

Все факты о том, что российские военные стреляются, неадекватно ведут себя, являются свидетельством того, что они забиты. Оккупанты больше боятся своих командиров, которые их подвергают пыткам, бьют, травят голодом, не дают спать и т.д., чем погибнуть под ударами украинской артиллерии, дронов или от пули снайперов,

– отметил военный эксперт.

Много видео, по его словам, публикуется в интернете, на которых, например, российский военный, находясь в прострации, смотрит, как на него летит дрон, и ничего не делает – не убегает, не падает, не прячется, а просто ждет смерти.

Ему вернуться назад с этого задания, намного страшнее, чем погибнуть на поле боя,

– сказал Павел Нарожный.

Поэтому, по мнению военного эксперта, состояние оккупантов связано не с действием каких-то веществ, а с пытками, избиением, которым их подвергают.

К слову. Российский телеграмм-канал сообщил, что военные российской армии получили доступ к наркотическим веществам, из-за которых они или получают тяжелую интоксикацию, или даже погибают. Якобы много жертв из-за этого есть в Курской области. По информации пабликов, наркотик по структуре напоминает жевательную резинку и вызывает сильные галлюцинации.

Отметим, что по словам командира экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрея Отченаш, российские пленные рассказывают об ужасном отношении к ним со стороны командования.

В частности, он отметил, что в России людям угрожают отправить за решетку, если они не пойдут на войну. Также воевать идут, чтобы заработать деньги, а когда попадают на фронт, то командиры ставят их перед выбором – или идти штурмовать, или расстрел на месте.