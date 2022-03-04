У оккупантов из-под носа украли миномет на мотоцикле.

4 марта 2022 , 18:19
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Украинцы – очень креативный народ. Каждый своим способом приобщается к победе над российским оккупантом. К примеру, у врага украли миномет.

Трофея увезли с места происшествия на мотоцикле. Эпическое видео было опубликовано в сети.

Заметьте Под Каховкой ромы украли у россиян танк, – местные

Украинцы – в восторге. Видео собирает лайки и аплодисменты.

У оккупантов из-под носа украли миномет: смотрите видео

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Автор: Мар'яна Бекало