У оккупантов из-под носа украли миномет на мотоцикле.
4 марта 2022 , 18:19Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинцы – очень креативный народ. Каждый своим способом приобщается к победе над российским оккупантом. К примеру, у врага украли миномет.
Трофея увезли с места происшествия на мотоцикле. Эпическое видео было опубликовано в сети.
Заметьте Под Каховкой ромы украли у россиян танк, – местные
Украинцы – в восторге. Видео собирает лайки и аплодисменты.
У оккупантов из-под носа украли миномет: смотрите видео
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