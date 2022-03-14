У оккупантов кадровые проблемы: они посылают на первую линию квалифицированных специалистов

Благодаря невероятной храбрости и мастерству ВСУ российские оккупанты понесли огромные потери. Поэтому им приходится использовать в качестве "мяса" квалифицированных специалистов.

Российские оккупанты ожидали быстро захватить Украину. Мастерство ВСУ и яростное сопротивление местного населения стали для них сюрпризом, в результате которого они терпят безумные потери.

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Кадровые проблемы

Украинские герои на Донетчине ликвидировали очередных "заблудившихся" оккупантов. Особый интерес вызвали документы врагов.

Среди ликвидированных оккупантов были военнослужащие федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (в/ч 21222 г. Пенза). Если враг посылает на первую линию таких специалистов – у него невероятные кадровые проблемы.

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