Таким образом, в России – дефицит оружия. Об этом сообщили британские разведчики.

Кстати Уже меньше запусков: в Воздушных силах предполагают, что у оккупантов начался дефицит "Шахидов"

Как дефицит оружия повлияет на статус России

Еще до вторжения доля России на международном рынке оружия уменьшалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, Россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию вновь произведенного оружия собственными силами в Украину, а не поставке экспортным партнера.

По мнению экспертов, дефицит компонентов, вероятно, влияет на производство техники на экспорт, например, бронетехники, ударных вертолетов и систем ПВО.

Кроме того, способность России поддерживать услуги поддержки существующих экспортных контрактов, такие как обеспечение запасными частями и техническое обслуживание, вероятно, будут серьезно нарушены по крайней мере в течение следующих 3 – 5 лет.

Россия продумывает каждый шаг из-за дефицита вооружения

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у россиян есть определенный план атак по территории Украины с помощью крылатых ракет и иранских дронов. Он основан на подробных просчетах и аналитике.

По словам Игната, сейчас россияне испытывают дефицит вооружения, поэтому продумывают каждый шаг. Оккупанты просчитывают, куда лучше ударить более дешевыми дронами, а куда – крылатыми ракетами.