Однако с течением времени можно заметить, что количество "мопедов", которые запускает Россия, каждый раз становится меньше. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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Количество дронов каждый раз уменьшается
По словам спикера, осенью "Шахиды" для террора запускали чуть ли не каждую ночь. Сейчас же частота их использования существенно снизилась. Так, Россия запустила:
- в новогоднюю ночь 45 дронов,
- в ночь на 2 января – 39,
- в ночь на 26 января – 24.
Дефицит вооружения
В Воздушных силах предположили, что подобная тенденция, вероятно, связана и с дефицитом в России иранских дронов-камикадзе.
Также стоит отметить, что Украина с начала массированных обстрелов научилась эффективно уничтожать эти "мопеды", а также получает новое вооружение от западных партнеров, которое помогает в этом. Так, например, во время массированной атаки 26 января удалось уничтожить все дроны, запущенные страной-агрессоркой.
Атака дронами-камикадзе 26 января: коротко
- В ночь на 26 января Россия запустила 24 "Шахиды" с восточного побережья Азовского моря. Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также ПВО.
- В ту ночь только на столицу оккупанты направили 15 дронов-камикадзе.
- После ночной атаки дронами страна-агрессорка массировано обстреляла наше государство 55 крылатыми ракетами, из которых удалось сбить 47.
- К сожалению, были и прилеты в Киеве, Киевской, Винницкой и Одесской областях по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, из-за чего в ряде областей возникли проблемы с электроснабжением
- К сожалению, в результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек и еще 11 человек пострадали.