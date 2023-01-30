Однак з плином часу можна зауважити, що кількість "мопедів", які запускає Росія, щоразу стає меншою. Про це розповів в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Кількість дронів щоразу зменшується
За словами речника, восени "Шахіди" для терору запускали ледь не кожної ночі. Наразі ж частота їх використання суттєво знизилася. Так, Росія запустила:
- у новорічну ніч 45 дронів,
- у ніч на 2 січня – 39,
- у ніч на 26 січня – 24.
Дефіцит озброєння
У Повітряних силах припустили, що така тенденція, ймовірно, пов'язана й з дефіцитом у Росії іранських дронів-камікадзе.
Також варто зауважити, що Україна від початку масованих обстрілів навчилася ефективно знищувати ці "мопеди", а також отримує нове озброєння від західних партнерів, яке допомагає у цьому. Так, наприклад, під час масованої атаки 26 січня вдалося знищити усі дрони, які запустила країна-агресорка.
Атака дронами-камікадзе 26 січня: коротко
- У ніч проти 26 січня Росія запустила 24 "Шахіди" зі східного узбережжя Азовського моря. Однак їх всі знищили зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, а також ППО.
- У ту ніч лише на столицю окупанти спрямували 15 дронів-камікадзе.
- Після нічної атаки дронами країна-агресорка масовано обстріляла нашу державу 55 крилатими ракетами, з яких вдалося збити 47.
- На жаль, були й прильоти у Києві, Київській, Вінницькій та Одеській областях по об'єктам енергетичної та цивільної інфраструктури, через що у низці областей виникли проблеми з електропостачанням
- На жаль, внаслідок атаки загинули щонайменше 11 людей та ще 11 осіб постраждали.