Однак з плином часу можна зауважити, що кількість "мопедів", які запускає Росія, щоразу стає меншою. Про це розповів в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Кількість дронів щоразу зменшується

За словами речника, восени "Шахіди" для терору запускали ледь не кожної ночі. Наразі ж частота їх використання суттєво знизилася. Так, Росія запустила:

у новорічну ніч 45 дронів,

у ніч на 2 січня – 39,

у ніч на 26 січня – 24.

Дефіцит озброєння

У Повітряних силах припустили, що така тенденція, ймовірно, пов'язана й з дефіцитом у Росії іранських дронів-камікадзе.

Також варто зауважити, що Україна від початку масованих обстрілів навчилася ефективно знищувати ці "мопеди", а також отримує нове озброєння від західних партнерів, яке допомагає у цьому. Так, наприклад, під час масованої атаки 26 січня вдалося знищити усі дрони, які запустила країна-агресорка.

Атака дронами-камікадзе 26 січня: коротко