Таким чином, у Росії – дефіцит зброї. Про це повідомили британські розвідники.

До речі Вже менше запусків: у Повітряних силах припускають, що в окупантів почався дефіцит "Шахідів"

Як дефіцит зброї вплине на статус Росії

Ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нововиробленої зброї власними силами в Україні, а не постачанню експортним партнера.

На думку експертів, дефіцит компонентів, ймовірно, впливає на виробництво техніки на експорт, наприклад, бронетехніки, ударних гелікоптерів і систем ППО.

Крім того, здатність Росії підтримувати послуги підтримки існуючих експортних контрактів, такі як забезпечення запасними частинами та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно порушено принаймні протягом наступних 3 – 5 років.

Росія продумує кожен крок через дефіцит озброєння

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у росіян є певний план атак по території України за допомогою крилатих ракет та іранських дронів. Він заснований на детальних прорахунках і аналітиці.

За словами Ігната, зараз росіяни відчувають дефіцит озброєння, тому продумують кожний крок. Окупанти прораховують, куди краще вдарити дешевшими дронами, а куди – крилатими ракетами.